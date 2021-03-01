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В Британии ищут тайного носителя "бразильского" штамма COVID-19

Новина українською → Великобритания, Понедельник 01 марта 2021 14:06
В Британии ищут тайного носителя "бразильского" штамма COVID-19 Фото: тест на коронавирус (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Великобритании начались поиски одного из шести первых носителей "бразильского" штамма коронавируса. Человек не заполнил регистрационную карту перед сдачей теста.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что на данный момент в Британии выявили шесть случаев бразильского COVID-19 - по 3 в Шотландии и 3 в Англии. В Шотландии известны все трое инфицированных, в Англии - один человек остается неизвестным.

Положительный результат был зафиксирован 14 февраля. Таким образом, сам тест делался днем или двумя днями ранее. Британские власти просят всех граждан, которые 12-13 февраля сдавали тест на коронавирус и не получили результат, или если они знают, что не заполнили регистрационную форму, сообщить о себе.

При этом параллельно пытаются найти всех пассажиров рейса из бразильского Сан-Пауло, который прибыл в Лондон 10 февраля транзитом через Цюрих. С высокой вероятностью больной "бразильским" COVID мог быть пассажиром данного рейса.

"Бразильский" штамм коронавируса был впервые выявлен в Манаусе. Есть предположения, что данный вирус является более заразным чем "британский" штамм COVID и может нести большую сопротивляемость нынешним вакцинам от коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Британии выявили первые случаи бразильского коронавируса.

Также сообщалось, что вчера в Британии выявили минимальное за последние пять месяцев число новых случаев COVID.

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