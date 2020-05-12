В Британии ищут добровольцев для испытания препаратов от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Более 500 врачей обратились к людям, у которых появился длительный кашель или высокая температура

В Великобритании ищут добровольцев для испытания препаратов от коронавируса, которые будут рассчитаны на людей старше 50 лет. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, врачи Британии обратились к гражданам, у которых наблюдается высокая температура, или кашель, с просьбой протестировать имеющиеся препараты. Это позволит команде Оксфордского университета сравнить с текущим наилучшим доступным лечением ряд методов лечения низкого риска, рекомендованных группой экспертов.

Как отмечается, заполнить онлайн-анкету на испытания препаратов могут пациенты старше 50 лет с сопутствующими проблемами со здоровьем. Во время исследований, каждый день на срок до четырех недель им будет предложено ответить на некоторые онлайн-вопросы об их состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Оксфордский университет испытывают пять лекарств против коронавируса в больницах Великобритании.

Также Великобритания заявила о еще 210 жертв коронавируса, таким образом общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065.