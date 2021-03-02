В Британии фиксируют самый низкий показатель смертности от COVID с октября

Самый низкий показатель перед этим был 26 октября, когда от осложнений коронавируса скончались 102 британцы.

Общий показатель смертности от Covid-19 в стране достиг 122 953.

В то же время за сутки положительный результат теста получили 5 455 граждан Британии, что является самым низким показателем от 2 октября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован самый низкий прирост заболеваемости коронавирусом с сентября прошлого года.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) отступила.