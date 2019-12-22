В Британии два человека погибли в результате нападения с ножом

Фото: место пришествия (twitter.com)

Еще один человек получил серьезные ранения

В Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Express.

По данным газеты, нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента находятся около десяти полицейских машин и полдюжины карет скорой помощи.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о "серьезном инциденте".

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и освобожден из тюрьмы в прошлом году. Известно, что Усман Хан был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. В Британии на человека, освобожденного по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. Газета "Таймс" сообщила, что Хан согласился носить электронный браслет.