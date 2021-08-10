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В Британии от COVID вакцинировались более 75% взрослого населения

Автор: РБК-Украина

В Великобритании завершили вакцинацию от коронавируса уже более 75% взрослого населения страны. Почти 39,7 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Twitter.

"Наше невероятное распространение вакцин обеспечило защиту 3/4 взрослого населения Великобритании. Мы должны гордиться этим огромным национальным достижением. Очень важно, чтобы те, кто еще не прошел вакцинацию, сделали прививку, чтобы защитить себя, своих близких и позволить нам безопасно пользоваться нашими свободами", - написал он.

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ВеликобританияВакцинация