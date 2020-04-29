В Британии будут проводить тестирование на COVID-19 всем, кто работает не из дома

Правительство Великобритании расширило список граждан, которые имеют право пройти тест на коронавирус. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что согласно расширенному списку возможность пройти тестирование на COVID-19 получили граждане, которые работают не из дома, все жители и персонал домов престарелых, а также граждане старше 65 лет при наличии симптомов. До этого тестирование проводилось всем медработникам.

"С сегодняшнего дня тестирование на коронавирус в Англии стало доступным еще миллионам граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Британии планирует проводить 100 тысяч тестирований в день.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не планирует пока ослаблять карантин введенный в связи с пандемией коронавируса. Британское правительство опасается второй волны эпидемии после снятия ограничений.

Также сообщалось, что в Люксембурге планируют провести тестирование на коронавирус всего населения страны. Начало общенационального тестирования запланировано на 19 мая, которое продлится в течении месяца. Проверку должны пройти все 600 тысяч жителей Люксембурга.