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В Британии будут проводить тестирование на COVID-19 всем, кто работает не из дома

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 15:25
В Британии будут проводить тестирование на COVID-19 всем, кто работает не из дома
Иллюстративное фото (УНИАН)

Также тестирование могут пройти постояльцы и персонал домов престарелых и граждане старше 65 лет

Правительство Великобритании расширило список граждан, которые имеют право пройти тест на коронавирус. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что согласно расширенному списку возможность пройти тестирование на COVID-19 получили граждане, которые работают не из дома, все жители и персонал домов престарелых, а также граждане старше 65 лет при наличии симптомов. До этого тестирование проводилось всем медработникам.

"С сегодняшнего дня тестирование на коронавирус в Англии стало доступным еще миллионам граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Британии планирует проводить 100 тысяч тестирований в день.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не планирует пока ослаблять карантин введенный в связи с пандемией коронавируса. Британское правительство опасается второй волны эпидемии после снятия ограничений.

Также сообщалось, что в Люксембурге планируют провести тестирование на коронавирус всего населения страны. Начало общенационального тестирования запланировано на 19 мая, которое продлится в течении месяца. Проверку должны пройти все 600 тысяч жителей Люксембурга.

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