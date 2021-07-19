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В Британии 60% госпитализированных с COVID получили две прививки от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Главный научный советник правительства Великобритании сэр Патрик Валланс заявил, что в Британии растет количество госпитализированных с COVID людей. При этом из них 60% получили две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Если говорить о количестве людей в больницах, получивших двойную вакцинацию, то мы знаем, что это около 60% людей, поступающих в больницу с COVID", - заявил он.

При этом Валланс добавил, что это происходит потому, что все больше и больше людей делают прививки, а вакцины не являются на 100% эффективными.

Напомним, с конца сентября в Британии для посещения ночных клубов потребуются документы, подтверждающие вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, сегодня в Британии сняли все ограничения, введенные из-за коронавируса.

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