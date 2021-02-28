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В Британии 6 тысяч новых случаев заражения COVID. Самый низкий показатель с сентября

Автор: Роман Тверденко

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 6035 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий прирост с сентября прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные правительственного сайта Британии.

Это самый низкий показатель за пять месяцев. 28 сентября в Британии зафиксировали 4662 случаев заражения.

Также отмечается, что за неделю обнаружена 61 045 случаев заражения COVID. Это на 21,2% меньше чем за предыдущую неделю. Также за неделю на 33,5% уменьшилось количество умерших от вируса - 2270 умерших против 3414 на предыдущей неделе.

К воскресенью первую дозу вакцины от коронавируса получили 20 089 551 человек в Британии, вторую дозу - 796 132.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) здоровья отступила.

Также известно, что Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. При этом сами карантинные ограничения начнут ослаблять в Британии уже в марте.

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