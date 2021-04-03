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В Британии уже 5 млн человек получили вторую дозу вакцины от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В Британии продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сегодня количество людей, которые получили вторую дозу вакцины, достигло 5 миллионов.

Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон на странице в Twiiter.

Джонсон призвал всех британцев, которые согласились на вакцинацию, получить вторую прививку, как только им предложат.

"Мы достигли еще одной вехи в нашей программе вакцинации, когда свыше 5 миллионов человек уже получили вторую прививку", - написал он.

Напомним, первой дозой вакцины от коронавируса уже укололи половину взрослого населения Британии. А в конце марта в Британии за сутки сделали более 600 тысяч прививок, что стало рекордом с начала вакцинации.

Однако, несмотря на массовую вакцинацию населения, Джонсон предупреждал Британию о возможной третьей волне коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Британии получил прививку от коронавируса украинских посол Вадим Пристайко. Он получил первую дозу вакцины Astrazeneca.

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Новости Украины ВеликобританиявакцинацияКоронавирусВакцина от коронавируса
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