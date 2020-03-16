В Британии до 2021 года госпитализируют 7,9 млн человек из-за коронавируса, - The Guardian

Эпидемия коронавируса в Британии продлится до весны 2021 года и может привести к госпитализации 7,9 млн человек. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения.

Как отмечается, главный медицинский советник правительства ранее описал эту цифру как наихудший сценарий и предположил, что реальное число окажется меньше.

"Ожидается, что до 80% населения будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 12 месяцев, и до 15% (7.9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в документе.

Вместе с тем, прогнозируется, что примерно 500 000 из 5 млн человек, которые работают "в основных службах и критически важной инфраструктуре", могут заболеть в любое время в течение месячного пика эпидемии.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса правительство Британии планирует отправить на карантин всех граждан, старше 70 лет, на месяцы. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок подчеркнул, что официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели.