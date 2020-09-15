Бригаду поезда Ужгород-Одесса расформировали после инцидента с дракой

"Укрзализныця" расформировала бригаду поезда №107 Ужгород-Одесса после инцидента с дракой. Также некоторых сотрудников компании привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, "Укрзализныця" провела внутреннее расследование данного факта. По прибытию в Одессу поезд встретила специальная комиссия, которая опросила всех причастных и свидетелей инцидента.

"Проведен медицинский осмотр работников поездной бригады на состояние алкогольного опьянения. Было детально проанализировано поведение и алгоритм действий всех участников инцидента, включая начальника поезда и и.о. заместителя начальника депо Одесса", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для недопущения подобных нарушений в дальнейшем проводятся инструктажи и ознакомление поездных бригад с этим случаем.

Напомним, 10 сентября в поезде Ужгород-Одесса пьяный мужчина вступил в конфликт с пассажирами, после чего устроил драку. По результатам инцидента на одного из его участников Нацполіція составила административный протокол (хулиганство).

Ранее РБК-Украина писало, что в поезда "Укрзализныци" взяли военизированную охрану с конца августа - она должна следить за порядком вместо полиции.