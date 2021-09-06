Пеле перенес операцию на кишечнике

Бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пеле .

"В минувшую субботу перенес операцию по удалению подозрительной опухоли в толстой кишке. Она была выявлена во время обследования, о котором я сообщал на прошлой неделе", - написал футболист.

Пеле отметил, что после операции чувствует себя хорошо и позволяет докторам заботиться о его здоровье.

В свою очередь телеканал Globo отмечает, что Пеле шестую неделю остается в больнице, после плановой госпитализации.