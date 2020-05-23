Бразилия вышла на второе место в мире по количеству заболевших COVID-19

Бразилия заняла второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 330 890 случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Бразилии.

За последние сутки было выявлено 20 803 новых случая заражения. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране.

За сутки скончался 1 001 заболевший коронавирусом. Таким образом, количество летальных случаев увечилось до 21 048.

По данным университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по количеству заболевших коронавирусом (1 600 782 человек). Со второго на третье место опустилась Россия (326 448 заболевших).

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19. При этом от вируса больше всего пострадала Бразилия.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии. При этом отмечалось, что пик совпадет с другими сезонными заболеваниями.