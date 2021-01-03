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Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca, но ее использование еще не разрешено

Бразилия, Воскресенье 03 января 2021 18:59
Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca, но ее использование еще не разрешено
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Бразильский регулятор препаратов Anvisa одобрил ввоз в страну двух миллионов доз вакцины разработки Astrazeneca. При этом вакцина еще не одобрена для использования.

Об этом сообщает The Guardian.

Регулятор в субботу вечером одобрил запрос на ввоз вакцины от биомедицинского центра Fiocruz, который связан с правительством. Разрешение на ввоз выдано с целью оперативно начать вакцинацию населения как только будет одобрено использование препарата.

Fiocruz планирует подать запрос на экстренное одобрение вакцины к среде следующей недели.

Напомним, в конце декабря препарат разработки Оксфордского университета и Astrazeneca одобрили в Великобритании. Ее распространение в стране должно начаться с 4 января. Также вакцину одобрили в Индии.

В то же время, в США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.

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