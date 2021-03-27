Бразилия объявила о разработке вакцины. Обещает помочь другим странам

Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса. Он называется ButanVac.
Испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае запланировано начать массовое производство вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.
В институте Бутантан подчеркивают, что препарат будет использоваться в первую очередь внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств.
Тем не менее производители рассчитывают, что разработанная в Бразилии вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.
Испытания препарата на животных прошли успешно. Он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.
Есть вероятность, что для успешной вакцинации против COVID-19 может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.
Напомним, недавно за сутки в Бразилии от коронавируса умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.
РБК-Украина писало, что в мире зафиксировали более 120 миллионов случаев заражения коронавирусом.