Бразилия начнет выпускать вакцину AstraZeneca

В Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.
Об этом сообщает Xinhua.
Как сообщается, Фонд Освальдо Круза сможет начать производство вакцины в Бразилии в апреле. Вице-президент по производству и инновациям в области здравоохранения Фонда Марко Аурелио Кригер отметил важность для страны производства собственного препарата против COVID-19 для уменьшения зависимости от других производителей.
"Это всегда было нашей целью. Применяя технологию производства по максимуму, мы надеемся достичь 100 процентного национального производства в первой половине этого года. Если бы мы сегодня хотели приобрести больше вакцин, мы бы не смогли", - сказал Кригер.
По сообщению Кригера, во вторник Бразилия должна получить свыше двух млн доз вакцины AstraZeneca.
Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение МИНЗДРАВ принял вчера.
Она прибудет сегодня утром в аэропорт "Борисполь". Это первая вакцина, которую получит Украина.