UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Бразилия начнет производить COVID-вакцину Pfizer: названы сроки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Консорциум Pfizer и BioNTech подписал соглашение с бразильской фармацевтической компанией Eurofarma о производстве своей вакцины. Ее выпуск планируют наладить с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Pfizer.

Отмечается, что для упрощения включения Eurofarma в производственный процесс, передача технологии, строительство и установка оборудования начнутся немедленно.

Согласно соглашению, Eurofarma получит активный компонент вакцины из США. Производство препарата начнется в 2022 году.

Ожидается, что после выхода на полную мощность, ежегодно бразильская фармкомпания будет производить более 100 млн доз вакцины Pfizer.

"Вся продукция будет поставляться исключительно на латиноамериканский рынок", - уточняется в заявлении.

Напомним, ранее в Pfizer заявили о готовности в течение трех месяцев создать вакцину от нового штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияВакцинаКоронавирус