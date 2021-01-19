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Бразилия начала вакцинацию препаратом компании Sinovac

Автор: РБК-Украина

Бразилия запустила общенациональную программу вакцинации от COVID. В рамках кампании уже началось применение вакцины китайской Sinovac Biotech.

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Об этом пишет Reueters.

Сообщается, что вакцинация началась не по всей стране, поскольку вакцину еще не получило большинство из 26 штатов. Эта задержка несколько откладывает масштабную прививочную кампанию для пожилых людей и медицинских работников.

Также сообщается, что первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID. Ожидается закупка почти 2 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

Также сообщалось, что эту вакцину будут производить в Харькове, а производство намерены наладить в 2022 году.

На сегодня кроме Бразилии вакцину Sinovac применяют в Турции, Азербайджане и Индонезии. Препарат представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. При этом на сегодня нет окончательных данных об эффективности вакцины, поскольку испытания в разных странах показали разные результаты.

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Новости Украины БразилиявакцинацияCOVID-19