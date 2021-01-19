Бразилия начала вакцинацию препаратом компании Sinovac

Бразилия запустила общенациональную программу вакцинации от COVID. В рамках кампании уже началось применение вакцины китайской Sinovac Biotech.

Об этом пишет Reueters.

Сообщается, что вакцинация началась не по всей стране, поскольку вакцину еще не получило большинство из 26 штатов. Эта задержка несколько откладывает масштабную прививочную кампанию для пожилых людей и медицинских работников.

Также сообщается, что первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID. Ожидается закупка почти 2 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

Также сообщалось, что эту вакцину будут производить в Харькове, а производство намерены наладить в 2022 году.

На сегодня кроме Бразилии вакцину Sinovac применяют в Турции, Азербайджане и Индонезии. Препарат представляет собой химически инактивированную цельновирусную вакцину против COVID-19. При этом на сегодня нет окончательных данных об эффективности вакцины, поскольку испытания в разных странах показали разные результаты.