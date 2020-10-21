Бразилия будет использовать китайскую вакцину от коронавируса

В Бразилии губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа заявил, что федеральное правительство согласилось купить 46 млн доз вакцины от коронавируса китайского производства. Национальная программа иммунизации может начаться уже в январе 2021 года, став одной из первых в мире.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, результаты тестирования китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в Бразилии показали, что препарат компании Sinovac безопасный. Однако результат является предварительным и испытания еще продолжаются.

Правительство Бразилии также планирует ввести в свой план иммунизации вакцину, которая создается британским Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca.

Отмечается, что Бразилия является одной из стран, которые больше всего пострадали от коронавируса. Она находится на третьем месте в мировом антирейтинге по количеству инфицированных COVID-19. По состоянию на сегодня там зафиксировали 5 274 817 случаев вируса.

Напомним, в мире 8 компаний находятся на финальной стадии разработки вакцины от коронавируса. Украина ведет переговоры с такими компаниями, как Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, Турция начала испытания вакцины от коронавирусной болезни на людях.