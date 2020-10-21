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В Бразилии заявили о смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

В Бразилии сообщили о смерти добровольца, который участвовал в испытаниях образца вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Тестирование вакцины продолжится.

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Об этом сообщает Reuters.

Детали состояния здоровья и причины смерти участника испытаний не раскрыли, сославшись на медицинскую тайну. Власти уточнили только, что он был бразильцем, но не уточнили место его проживания.

Несмотря на инцидент, в Бразилии продолжатся испытания британского образца вакцины. Также правительство планирует закупить вакцину AstraZeneca и затем продолжить ее производство в стране.

Ранее сообщалось, что в Бразилии губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа заявил, что федеральное правительство согласилось купить 46 млн доз вакцины от коронавируса китайского производства. Национальная программа иммунизации может начаться уже в январе 2021 года, став одной из первых в мире.

Также Европейская комиссия заключила соглашение о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с американским разработчиком Johnson & Johnson. Это уже третий контракт ЕС с компанией-производителем вакцины.

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