В Бразилии зафиксировали случай повторного заражения новым коронавирусом

Фото: девушка в маске (pexels)

В Бразилии обнаружили первый случай повторного случая заражения новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Японии. Заразилась 29-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бразилии.

Впервые у женщины обнаружили коронавирус в марте 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал опять положительный результат.

"Проведенный анализ показал набор мутаций, совместимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, недавно идентифицированным Министерством здравоохранения Японии, но родом из Амазонаса", - сообщили в ведомстве.

В конце декабря в бразильском штате Рио-де-Жанейро обнаружили новый штамм коронавируса, который впервые был обнаружен в Великобритании.

РБК-Украина писало, что в Украине несколько недель подряд фиксируют спад количества проведенных тестов на коронавирус. В Минздраве объясняют это тем, что украинцы реже обращаются к врачам и в лаборатории.