В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса

Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

"Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", - говорится в сообщении.

По данным портала, вариант P4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и "филиппинским" P3.