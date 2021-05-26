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В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса

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Бразилия, Среда 26 мая 2021 06:57
В Бразилии выявили новую разновидность коронавируса Фото: В Бразилии обнаружили новый вариант коронавируса (Getty Images_
Автор: Артур Родивилов

В Бразилии обнаружена новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2. Вариант P4 имеет неизвестное происхождение.

Об этом сообщает Globo, ссылаясь на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре.

"Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно", - говорится в сообщении.

По данным портала, вариант P4 имеет общее происхождение с "бразильскими" штаммами Р1 и Р2 и "филиппинским" P3.

Отметим, в начале мая спецпосланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

РБК-Украина писало, что сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

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