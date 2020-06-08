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В Бразилии впервые с начала эпидемии COVID-19 прошли протесты против президента

Новости » Общество     08.06.2020 - 06:29
В Бразилии впервые с начала эпидемии COVID-19 прошли протесты против президента
Фото: Жаир Болсонаро (brasil.elpais)

Его обвиняют в расизме и терроризме

В Бразилии в воскресенье, 7 июня, прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару. Это первая акция против президента с начала пандемии коронавируса.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Против расизма и фашизма" и "Терроризм - это политика правительства по уничтожению". Также протестующие скандировали "Болсонару - против всего: ему не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых".

Паралельно в стране прошли акции в поддержку главы государства. В них принимали участие менее крупные группы активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к статистике по коронавирусу.

Напомним, Болсонару также заявил о планах своей стран покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Бразилияпротест
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