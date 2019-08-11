В Бразилии вооруженные люди напали на посетителей клуба, есть жертвы

Фото: на месте стрельбы в Бразилии (G1)

В результате инцидента пострадали 4 человека

В Бразилии произошло вооруженное нападение на посетителей и работников ночного клуба в городе Мостардас, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на G1.

По данным правоохранителей, трое вооруженных людей ворвались в ночной клуб и открыли стрельбу по посетителям и работникам заведения. От огнестрельных ранений погибли по меньшей мере 5 человек, еще четверо человек пострадали. Раненые были госпитализированы в больницу в городе Порту-Алегри.

Отмечается, что в полиции не исключают связь с незаконным оборотом наркотиков в городе. Среди версий инцидента значится столкновения между двумя преступными группировками.

Кроме того, правоохранители не смогли найти женщину, которая владеет данным ночным клубом. Также злоумышленники забрали у своих жертв мобильные телефоны. После стрельбы нападавшие скрылись с места преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чили произошла стрельба в зале с игровыми автоматами. В результате происшествия погибли 5 человек. Неизвестный минимум 20 раз выстрелил по посетителям и работникам заведения. Два человека погибли на месте, еще трое скончались в больнице.

Также РБК-Украина писало, что в городе Эль-Пасо, штат Техас, в субботу 3 августа в одном из торговых центров произошла стрельба, в ходе которой погибли 22 человека, еще несколько десятков получили ранения.