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В Бразилии суд разрешил наказывать за отказ от прививки от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Верховный федеральный суд Бразилии разрешил властям вводит ограничения в отношении граждан, отказавшихся от вакцинации от коронавируса, при введении соответствующего закона. Обязательная вакцинация может осуществляться "косвенными мерами".

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Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

В качестве примера судья привел введение для отказавшихся от вакцинации запрета на посещение определенных мест или на определенную деятельность.

Суд подчеркнул, что любое решение о принудительной вакцинации людей будет нарушать конституцию страны, однако дал властям Бразилии возможность вводить ограничения в отношении отказавшихся от прививки граждан, отмечает издание.

Бразилия занимает третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 7 млн случаев COVID-19, из них более 184 тысяч - с летальным исходом.

Напомним, в Бразилии вакцина Pfizer от коронавируса столкнулась с трудностями в процессе получения разрешения. Регулятор требует очень много различной информации.

Ранее мЕвропейское агентство по лекарственным средствам одобрит использование вакцины

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