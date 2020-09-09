В Бразилии ожидают массовую вакцинацию от коронавируса уже в январе

Фото: вакцина (РБК-Украина)

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуэлло заявил, что вакцина от COVID-19 будет внедрена для бразильцев в январе 2021 года. Он отметил, что "будут вакцинировать всех".

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, Бразилия тестирует потенциальную вакцину от AstraZeneca и подписала меморандум о взаимопонимании на получение 30 миллионов доз этой вакцины.

"Мы закрываем контракты с производителями вакцин, и прогнозируем, что вакцина поступит к нам в январе следующего года, и мы начнем вакцинировать всех", - сказал Пасуэлло.

Ранее в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от СОVID-19 в мире ожидается не раньше середины 2021 года.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре.

Напомним, ранее главный инфекционист США призвал не торопиться с вакциной против COVID-19. По мнению эксперта, использование вакцины против COVID-19 в экстренных случаях, до того как будет доказана ее эффективность - плохая идея.