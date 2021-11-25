В Бразилии одобрили применение бустерных доз вакцины Comirnaty

После одобрения Anvisa в инструкции будет указано на возможность применения Comirnaty для вакцинации совершеннолетнего населения в качестве бустера не ранее чем через шесть месяцев после введения второй дозы.

Регулятор уточняет, что препарат должен использоваться в качестве дополнительной дозы только у тех, кто ранее привился Comirnaty.

В сентябре в Бразилии разрешили вакцинировать бустерными дозами препарата Pfizer людей с подавленным иммунитетом и лиц старше 60 лет.

16 ноября Минздрав распространил применение бустерных доз на все взрослое население. В ведомстве допускают возможность использования для этого и разрешенных в стране векторных вакцин компаний AstraZeneca и Janssen. В отличие от Anvisa, Минздрав Бразилии не запрещает комбинировать разные препараты.

Фармрегулятор страны не регламентирует использование вакцин от AstraZeneca и Janssen для ревакцинации. Соответствующие заявки производителей пока не были рассмотрены.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты более 133,5 млн. 13,8 млн жителей ревакцинированы. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились свыше 22 млн человек, умерли 613 тыс. заболевших.