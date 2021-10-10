В Бразилии от COVID-19 умерли более 600 000 человек

Министерство здравоохранения Бразилии зарегистрировало 615 000 смерти от COVID-19. В то же время в США, по последним данным, уже свыше 733 000 смертей от COVID-19.

В то же время отмечается, что появились первые признаки, что эпидемия коронавируса в Бразилии идет на спад, ведь страна наращивает темпы вакцинации - первую дозу уже получили более 70% населения.

Благодаря этому смертность в стране снизилась на 80%, по сравнению с пиком в апреле, когда ежедневно умирали свыше 3 000 инфицированных.

Правительство Бразилии подвергся резкой критике за провалы в противодействии COVID-19. Президент Жаир Болсонару вызвал гнев экспертов в области здравоохранения отказом принять меры по сдерживанию пандемии. Он выступал против карантина, выражал скептицизм относительно вакцин, а также до сих пор отказывается носить защитную маску на публике.