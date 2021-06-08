В Бразилии банды наркоторговцев парализовали город после убийства своего лидера

В бразильском городе Манаус (штат Амазонас) банды наркоторговцев атаковали полицейские участки, банки, общественные здания и транспорт, личные автомобили жителей. Причиной разгула уличной преступности стало убийство правоохранителями одного из лидеров группировок.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам источника издания, власти города приказали закрыть школы и приостановить работу общественного транспорта, после того, как убийство предполагаемого лидера банды наркоторговцев привело к ответным нападениям преступных группировок.
Правительство штата заявило, что в результате нападений сожжены десятки автобусов и легковых автомобилей, повреждены множество общественных зданий и банков. Владельцы закрывают свои магазины, а жители боятся оставлять свои дома.
Губернатор Уилсон Лима потребовал ввести в город Манаус национальную гвардию. О жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что полиция арестовала 29 человек, которых подозревают к причастности к этим атакам.
По данным издания, вечером 5 июня в ходе полицейской спецоперации был убит местный наркоторговец Эрик Батиста Коста, известного как "Дадиньо".
Напомним, 18 мая власти Испании направили войск для патрулирования границы с Марокко из-за наплыва нелегальных мигрантов из Северной Африки. В страну за последние два дня проникли около 8 тысяч человек.
Отметим, 1 июня стало известно, что бразильскому городу Серране, который расположен в сельской местности штата Сан-Паулу, почти удалось побороть коронавирус. При этом, население города составляет почти 46 000 человек.