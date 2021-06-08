В Бразилии банды наркоторговцев парализовали город после убийства своего лидера

В бразильском городе Манаус (штат Амазонас) банды наркоторговцев атаковали полицейские участки, банки, общественные здания и транспорт, личные автомобили жителей. Причиной разгула уличной преступности стало убийство правоохранителями одного из лидеров группировок.

По словам источника издания, власти города приказали закрыть школы и приостановить работу общественного транспорта, после того, как убийство предполагаемого лидера банды наркоторговцев привело к ответным нападениям преступных группировок.

Правительство штата заявило, что в результате нападений сожжены десятки автобусов и легковых автомобилей, повреждены множество общественных зданий и банков. Владельцы закрывают свои магазины, а жители боятся оставлять свои дома.

Губернатор Уилсон Лима потребовал ввести в город Манаус национальную гвардию. О жертвах и пострадавших не сообщается. Известно, что полиция арестовала 29 человек, которых подозревают к причастности к этим атакам.

По данным издания, вечером 5 июня в ходе полицейской спецоперации был убит местный наркоторговец Эрик Батиста Коста, известного как "Дадиньо".