Брав хабарі з експортерів зерна. Затримано керівника однієї з обласних Держпродспоживслужб

СБУ затримала одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області. Він обклав "даниною" експортерів зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого - інспектора.

"За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума "данини" становила 100 доларів за одну вантажівку з товаром", - розповіли в СБУ.

У випадку несплати - погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за "сертифікацію" 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Також планується оголошення про підозру його спільнику. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомлялося, СБУ викрила в Києві шахраїв, які допомагали громадянам РФ "працевлаштуватися" у країнах ЄС. До афери причетне керівництво одного із столичних громадських об'єднань.

Крім того, СБУ затримала чиновника Одеської митниці, який налагодив систему "відкатів" за ввезення в Україну незадекларованої готівки. За кожен "транш" він вимагав до 3% загальної суми.