Братья Горовые остаются "смотрящими" в строительной отрасли, - журналист

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

По словам журналиста, тарифы "сборов" на строительство определяют близкие к Гройсману братья Горовые

Размеры "сборов" за строительство и ввод в эксплуатацию крупных объектов недвижимости определяют близкие к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману "смотрящие" братья Горовые. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в статье "Порошенко и Луценко ударили по схемам Гройсмана в Государственной архитектурно-строительной инспекции".

"Тарифы поборов на строительство определяют братья Горовые. И замыкаются эти братья со своими чемоданами на влиятельных людей. Фактически контролирует и "инкассирует" ГАСИ первый заместитель министра - исполняющий обязанности министра аграрной политики Максим Мартынюк, доверенное лицо Гройсмана. "Винницкая команда", - пишет Бутусов.

Как утверждает журналист, братья Горовые являются "смотрящими" за сферой архитектурно-строительного контроля со времен президенства Виктора Януковича.

"Братья Горовые "смотрят" за ГАСИ со времен Януковича, и сейчас спокойно продолжают свою деятельность. Странно, что никто не сообщил генеральному прокурору об этом. Начальников в Одессе уже не раз меняли, но Горовые умеют договариваться в Киеве при любых правительствах", - пишет Бутусов.

По данным журналиста, Горовые входят в "группировку киевского авторитета" Артура Палатного. "Тем не менее, в одесском ГАСИ они уже не раз меняли своих людей на удобных исполняющих обязанности", - пишет Бутусов.

Напомним, ранее о коррупции и неформальных "смотрящих" в сфере архитектурно-строительного контроля заявлял генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.