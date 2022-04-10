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В братской могиле в Буче обнаружили тело полицейского: его застрелил российский снайпер

Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В братской могиле в Буче (Киевская область) обнаружили тело полицейского. По предварительным данным, его застрелил снайпер оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

По его словам, правоохранители продолжают документировать убийства оккупантами мирных жителей в Буче. Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили убитого полицейского из Бучанского райуправления.

"Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе", - добавил Небитов.

Начальник полиции выразил соболезнования близким погибшего полицейского.

Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)

Напомним, 10 марта оккупанты начали копать в Буче траншею возле церкви. Позже в ней обнаружили массовое захоронение мирных жителей.

Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов - в фоторепортаже РБК-Украина.

Отметим, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

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