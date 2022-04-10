В братской могиле в Буче обнаружили тело полицейского: его застрелил российский снайпер

В братской могиле в Буче (Киевская область) обнаружили тело полицейского. По предварительным данным, его застрелил снайпер оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова .

Фото: в Буче в массовом захоронении обнаружили тело полицейского (facebook.com/profile.php)

"Старший лейтенант полиции Юрий Чабах, оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции Бучанского районного управления, по предварительным данным, был застрелен российским снайпером во время боевых действий в городе", - добавил Небитов.

По его словам, правоохранители продолжают документировать убийства оккупантами мирных жителей в Буче. Сегодня при осмотре тел из массового захоронения обнаружили убитого полицейского из Бучанского райуправления.

Напомним, 10 марта оккупанты начали копать в Буче траншею возле церкви. Позже в ней обнаружили массовое захоронение мирных жителей.

Как выглядит Буча после бесчинств оккупантов - в фоторепортаже РБК-Украина.

Отметим, с начала апреля российские оккупанты начали отступать из Киевской, Черниговской и Сумской областей. После их ухода в городах нашли убитых и замученных мирных жителей. О мертвых и выживших - в репортаже РБК-Украина.

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