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Братські могили в Лимані. Як проходить ексгумація тіл жертв окупантів: фоторепортаж

Фото: у Лимані проводять ексгумацію тіл жертв росіян (РБК-України)
Автор: Віталій Носач, Єлизавета Драбкіна

У звільненому Лимані Донецької області виявили більше 200 одиночних могил, а також братське поховання. Спеціалісти вже почали роботи з перезахоронення жертв окупації.

Як проводять ексгумацію загиблих людей - у фоторепортажі РБК-Україна.

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що з місць масового поховання ексгумували вже 55 тіл. Проте роботи ще не закінчені.

Окрім того, у братській могилі вже виявили 44 тіла. Серед загиблих - як військові, так і цивільні.

Зазначимо, що у Лимані виявили дві траншеї, у якій ховали людей, що загинули під час тимчасової окупації міста.

Нагадаємо, що Лиман перебував під російською окупацією з кінця травня. 1 жовтня українським військовим вдалося встановити контроль над містом. На наступний день президент Володимир Зеленський повідомив, що Лиман був повністю зачищений.

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Донецька область