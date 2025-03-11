Брат Венса, який воював за Україну, розповів, як росіяни розстрілювали своїх під час відступу

Нейт Венс розповів, що має "унікальний погляд" на те, що відбувається в Україні, і він відмінний від більшості американців. За його словами, існують "культурні відмінності" як між американцями й українцями, так і американцями й росіянами.

"Я думаю, що якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську призму, це обернеться проти тебе. Вони не обов’язково думають, як ми", - сказав він.

Брат віцепрезидента США стверджує, що особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних військових, якщо ті відступали з поля бою. Він розповів, що це відбувалося "достатню кількість разів", щоб вважати це політикою, а не окремим випадком.

"Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же. Тож вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. (…) Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", - сказав Нейт Венс.

Що передувало

Нещодавно стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі". Йшлось про Нейта Венса.

За даними ЗМІ, Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого жив у Техасі і працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і "бачив, як пишеться історія".