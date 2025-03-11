Брат Венса, який воював за Україну, розповів, як росіяни розстрілювали своїх під час відступу
Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс розповів, що на власні очі бачив, як росіяни розстрілювали своїх військових, які хотіли відступати. Він бачив це під час перебування в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в ефірі CNN.
Нейт Венс розповів, що має "унікальний погляд" на те, що відбувається в Україні, і він відмінний від більшості американців. За його словами, існують "культурні відмінності" як між американцями й українцями, так і американцями й росіянами.
"Я думаю, що якщо ви намагаєтеся мати справу з росіянами через американську призму, це обернеться проти тебе. Вони не обов’язково думають, як ми", - сказав він.
Брат віцепрезидента США стверджує, що особисто бачив, як росіяни розстрілювали власних військових, якщо ті відступали з поля бою. Він розповів, що це відбувалося "достатню кількість разів", щоб вважати це політикою, а не окремим випадком.
"Ці люди за своєю політикою пожирають своїх же. Тож вони не вагатимуться, щоб зжерти американського президента або віцепрезидента. (…) Вони не наші союзники і не будуть ними щонайменше протягом покоління", - сказав Нейт Венс.
Що передувало
Нещодавно стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну у складі "Вовків да Вінчі". Йшлось про Нейта Венса.
За даними ЗМІ, Нейт Венс 4 роки служив у морській піхоті США, після чого жив у Техасі і працював у нафтовій компанії. У березні 2022 року він поїхав до Львова, оскільки хотів допомогти і "бачив, як пишеться історія".
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