Брат мэра Ивано-Франковска устроил смертельное ДТП

В Ивано-Франковской области брат мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Сообщается, что ДТП произошло в селе Маркивцы в Тисменицком районе. Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода, который переходил дорогу по переходу. В результате аварии житель Тисменицкого района 1955 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (if.npu.gov.ua)

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что за рулем микроавтобуса был его двоюродный брат Роман Марцинкив.

Напомним, ранее в Киевской области на окружной дороге Обухова произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

До этого, на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали.