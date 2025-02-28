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У бою за Україну загинув рідний брат активіста Романа Ратушного

П'ятниця 28 лютого 2025 08:21
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У бою за Україну загинув рідний брат активіста Романа Ратушного Фото: Василь Ратушний (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

На фронті, під час виконання бойового завдання, загинув старший брат активіста Романа Ратушного - Василь Ратушний. Він був оператором дрона.

Як повідомляє РБК-Україна, про загибель військового написала його мати Світлана Поваляєва у Facebook.

"27. 03. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", - написала його мати.

Фото: Світлана Поваляєва опублікувала фото Василя (facebook.com/svitlana.povalyaeva)

Нагадаємо, 9 червня 2022 року під час виконання бойового завдання під Ізюмом загинув його молодший брат Роман. Він з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Київ, а потім як розвідник 93-ї омбр Холодний яр звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

На знак вшанування пам'яті Романа Ратушного Київська міська рада перейменувала Волгоградську вулицю біля Протасового Яру на вулицю Романа Ратушного

Обидва брати були активними учасниками Революції Гідності.

Детально про Романа - читайте у матеріалі РБК-Україна "Був кращим з нас": загинув Роман Ратушний - активіст, який захищав Протасів Яр від забудовників".

Раніше РБК-Україна писало про те, що відомий український режисер Віталій Кокошко загинув на війні в понеділок, 24 лютого. Він із перших днів повномасштабного вторгнення РФ узяв до рук зброю і пішов захищати нашу країну в лавах ЗСУ.

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