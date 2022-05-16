В бою при попытке российского прорыва в Сумской области погиб пограничник

Сообщается, что Поповченко был инспектором пограничной службы второй категории, имел десятилетний опыт службы в Государственной пограничной службе. После полномасштабного вторжения вернулся в пограничные войска, был мобилизован в отдел пограничной службы "Глухов".

"Глуховчанин Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой врага ранним утром, получил смертельное ранение", - говорится в сообщении.

У 44-летнего Александра Поповченко остались жена и двое детей. Прощание с ним пройдет завтра.