У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик

Під час виконання місії на винищувачі F-16 загинув 26-річний український льотчик Павло Іванов. Трагедія сталася 12 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія та за яких умов. Зазначається, що всі обставини встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу.
"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - написали у своїй публікації Повітряні сили ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що українські захисники на F-16 чи не щоденно виконують бойові завдання на різних ділянках фронту у надзвичайно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.
"Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! Вічного польоту, Герою!" - додали ПС.
"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла", - зазначив президент Володимир Зеленського.
Він наголосив, що були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Обставини загибелі пілота з'ясовують.
"Українські F-16, "Міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно", - додав він.
Нагадаємо, у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Наприкінці того ж місяця Україна втратила перший отриманий літак.
Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня. Відомо, що F-16 збивав ворожі цілі і втратив зв'язок, коли заходив на нову ціль. У результаті винищувач F-16 зазнав катастрофи, а льотчик - загинув.
Пізніше стало відомо, що загиблим льотчиком виявився досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш"). Більше про нього - у матеріалі РБК-Україна.
Минулого місяця президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Олексію Месю.
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