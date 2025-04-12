У бою на F-16 загинув 26-річний український льотчик

"На жаль, сумна новина… 12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах не уточнили, де саме сталась трагедія та за яких умов. Зазначається, що всі обставини встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже почала роботу.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", - написали у своїй публікації Повітряні сили ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що українські захисники на F-16 чи не щоденно виконують бойові завдання на різних ділянках фронту у надзвичайно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об’єктах.

"Українські пілоти працюють на максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них! Вічного польоту, Герою!" - додали ПС.

Реакція Зеленського

"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла", - зазначив президент Володимир Зеленського.

Він наголосив, що були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Обставини загибелі пілота з'ясовують.

"Українські F-16, "Міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно", - додав він.