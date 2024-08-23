Бойовий медик оголосив голодування через погані умови в лікарні. Омбудсмен відреагував

Як розповів Лубінець, під час моніторингу соціальних мереж, працівники Офісу омбудсмена виявили відео, на якому бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

На відео парамедик розповів, що пацієнтів годують перевареною їжею, а в палатах на стінах пліснява.

"Терміново, за моєю вказівкою, представник Уповноваженого в Одеській області Марія Попова разом із працівниками регіонального представництва здійснили цільове відвідування Комунального некомерційного підприємства "Одеська обласна психіатрична лікарня № 2" Одеської обласної ради з метою перевірки належності умов перебування військових під час здійснення лікування", - зазначив омбудсмен.

За його словами, за результатами відвідування інформація підтвердилася.

"Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними й не відповідають встановленим стандартам", - наголосив Лубінець.

Окрім того, з’ясувалося, що медичний заклад знаходиться на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП "Одеський обласний центр психічного здоров’я".

"З огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново були направлені листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо необхідних заходів для їх усунення", - додав омбудсмен.

Також, за його словами, на основі інформації отриманої від обласної військової адміністрації та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.