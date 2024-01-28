У бойовиків ХАМАС є два варіанти: здатися або бути вбитим, - Галлант

"Кожен, хто перебуває на місці, прекрасно знає, що відбувається - сотні терористів здаються, тисячі вбито, зброю знищено, терористи здаються сьогодні, вчора - над землею і під землею, не очевидні речі", - заявив він.

Міністр підкреслив, що цю війну не можна закінчити в балах, тільки нокаутом.

"Ми повинні ліквідувати ХАМАС, якщо ми хочемо жити в цьому місці, ми повинні знати, що кожен терорист у радіусі сотень кілометрів від Ізраїлю проти акту такого роду, який був здійснений, є тільки один результат - це ліквідація військового та урядового потенціалу ХАМАСу", - додав він.

Галлант заявив, що врешті-решт результат війни буде абсолютно очевидний.

"Різниця між терористом у північній частині сектору Гази, у Бейт-Лахії, або в Бейт-Хануні, або в Шджайї, і терористом на півдні - це тільки те, що ЦАХАЛ робитиме, і ніхто не зможе йому допомогти. Якщо ЦАХАЛ діятиме, батальйон розвалиться і мотузка буде знищена. І у нього є два варіанти - або він здасться, або він закінчить це смертю, третього варіанту немає. Таким чином, це місія ЦАХАЛ, це здатність ЦАХАЛ", - підкреслив він.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткових збитків цивільному населенню в регіоні бойових дій.

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