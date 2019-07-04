Бойко: мы положим конец издевательствам над угольной отраслью

Необходимо положить конец издевательствам над угольной отраслью и обеспечить шахтерам достойную и своевременную зарплату. Об этом заявил сооснователь "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко в Лисичанске, который он посетил в рамках рабочей поездки по Луганской области, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Такого идиотизма не было никогда. Когда я был министром энергетики, то даже мыслей ни у кого не могло быть, чтобы не платить зарплаты, отключать шахты от электроэнергии. Шахты работали, зарплата горнорабочего была 12 тыс. гривен, то есть 1,5 тыс. долларов. И они не думали о том, чтобы ехать в Польшу или Россию на заработки", – подчеркнул политик.

Он также добавил, что после выборов его политическая сила исправит сложившуюся ситуацию в угольной сфере.

"То, как над угольной отраслью издевались последние пять лет, – это преступление. Мы это исправим, обеспечим поддержку отрасли, выплатим долги по зарплате шахтерам и впредь не допустим возникновения задолженностей", – подчеркнул Бойко.

Бойко также представил кандидата от ОПЗЖ по 107-му округу Эдуарда Щеглакова.

По данным политсилы, Эдуард Щеглаков много лет проработал в системе образования, был учителем истории, директором школы, депутатом и секретарем Лисичанского горсовета. Он пользуется доверием людей, досконально знает проблемы города, заявляют в ОПЗЖ.

"Вы все его знаете, он был с вами в самое тяжелое время. Эдуард Щеглаков никуда не уезжал и не уедет, будет так же отстаивать ваши интересы. Я ему доверяю и хочу, чтобы вы поддержали его на выборах. Эдуард Щеглаков – настоящий человек дела, и я уверен, что в Верховной раде он продемонстрирует эффективную работу на благо Луганщины и всей Украины", – подытожил Бойко.

Напомним, что согласно соцопросу, проведенному 12-20 июня Социологической группой "Рейтинг", будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко, которого назвали 13% украинцев. Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко (11%) и Владимир Гройсман (10%). Социсследование проводилось среди жителей Украины старше 18 лет. В опросе приняли участие 6 тысяч человек. Погрешность выборки не превышает 1,3%.