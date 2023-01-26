У боях за Україну загинув білоруський доброволець

Під час боїв за Україну загинув білоруський доброволець Руслан Обломов. Це сталось під час виконання бойового завдання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nexta.
Згідно з даними "Білоруського добровольчого корпусу", чоловік загинув зі зброєю в руках, як справжній воїн, віддавши життя за волю українського народу.
Також у чоловіка залишилась маленька донька.
Фото: Руслан Обломов (t.me/BDK022)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Україні загинув відставний американський військовий Деніел Свіфт.
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