У боях за Україну загинув ще один військовий з Грузії

Громадянин Грузії Зураб Одішвілі, котрий допомагав захищати Україну від російського вторгнення, загинув на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Об'єднаного кавказького легіону" Ладо Гамасхурдію у Facebook .

За непідтвердженою інформацією, з початку повномасштабної війни проти України загинули вже 43 грузинські бійці.

Гамасхурдія висловив співчуття рідним загиблого та всієї Грузії. При цьому він не розкрив обставин смерті військового.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку квітня на фронті, захищаючи Україну, загинули троє людей.

Також ми писали, що у боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.

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