У боях за Україну загинув ще один військовий з Грузії

Громадянин Грузії Зураб Одішвілі, котрий допомагав захищати Україну від російського вторгнення, загинув на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Об'єднаного кавказького легіону" Ладо Гамасхурдію у Facebook.
Гамасхурдія висловив співчуття рідним загиблого та всієї Грузії. При цьому він не розкрив обставин смерті військового.
За непідтвердженою інформацією, з початку повномасштабної війни проти України загинули вже 43 грузинські бійці.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку квітня на фронті, захищаючи Україну, загинули троє людей.
Також ми писали, що у боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.
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