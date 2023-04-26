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У боях за Україну загинув ще один військовий з Грузії

Фото: у боях за Україну загинув ще один військовий з Грузії (facebook.com/lado.gamsakhurdia)
Автор: Іван Носальський

Громадянин Грузії Зураб Одішвілі, котрий допомагав захищати Україну від російського вторгнення, загинув на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Об'єднаного кавказького легіону" Ладо Гамасхурдію у Facebook.

Гамасхурдія висловив співчуття рідним загиблого та всієї Грузії. При цьому він не розкрив обставин смерті військового.

За непідтвердженою інформацією, з початку повномасштабної війни проти України загинули вже 43 грузинські бійці.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку квітня на фронті, захищаючи Україну, загинули троє людей.

Також ми писали, що у боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.

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