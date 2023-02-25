В боях за Україну загинув ще один громадянин США
В боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держепартаменту США, яку приводить CNN.
Ветеран американської армії з Маршфілда (штат Вісконсин) загинув у бою за Україну 16 лютого.
"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми сім'ями та надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявили у Держдепартаменті США.
Зазначається, що 28-річний Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону оборони України. За словами його батьків, він хотів допомогти українському народу боротися та визволити свою країну. Раніше американець служив у Афганістані у 2014 році.
"Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою", - заявили батьки загиблого військового.
Нагадаємо, що у жовтні громадянин Сполучених Штатів загинув у східній частині України.
Також повідомлялось, що в Україні загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки. Його особистість зберігають у секреті.
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