В боях за Україну загинув ще один громадянин США

В боях за Україну загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держепартаменту США, яку приводить CNN.

Ветеран американської армії з Маршфілда (штат Вісконсин) загинув у бою за Україну 16 лютого.

"Ми можемо підтвердити загибель громадян США в Україні. Ми підтримуємо зв'язок з їхніми сім'ями та надаємо всю можливу консульську допомогу", - заявили у Держдепартаменті США.

Зазначається, що 28-річний Ендрю Пітерс вступив до Інтернаціонального легіону оборони України. За словами його батьків, він хотів допомогти українському народу боротися та визволити свою країну. Раніше американець служив у Афганістані у 2014 році.

"Ендрю був надзвичайно близький зі своїми побратимами і його всі любили. Ми всі надзвичайно пишаємося його хоробрістю та самовідданою жертвою", - заявили батьки загиблого військового.