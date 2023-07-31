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У боях за Україну загинув ще один білоруський доброволець

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Понеділок 31 липня 2023 18:13
У боях за Україну загинув ще один білоруський доброволець Фото: у боях за Україну загинув ще один білоруський доброволець (belpolk_pagonya)
Автор: Іван Носальський

Ще один білоруський доброволець, котрий допомагав захищати Україну від російського вторгнення, загинув на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднання "Пагоня" у Telegram.

Ім'я загиблого захисника з Білорусі в об'єднанні не розкрили.

"Він був справжнім білорусом - сміливою, вільною, щирою людиною, яка воювала на боці світу проти окупантів. Його українські друзі по зброї кажуть: Назавжди в строю, брате! Ти воював за Україну і не дочекався звільнення Білорусі", - йдеться у повідомленні "Пагоні".

Участь білорусів у війні

Нагадаємо, на боці України у війні проти Росії воюють білоруські добровольці. Частина з них сформувала полк імені Кастуся Каліновського.

Нагадаємо, про загибель білоруського добровольця у війні з Росією повідомляли і 27 січня цього року. Ним виявився Едуард Лобов.

Також ми писали, що 26 січня стало відомо про загибель під час боїв за Україну білоруського добровольця Руслана Обломова.

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Білорусь Війна Росії проти України
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