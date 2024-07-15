У боях за Україну загинув грузинський доброволець

Втрати на фронті

Офіційні дані щодо втрат українських військових не оприлюднюються. Однак у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що на той час загинули 31 тисяча українських захисників.

Разом з тим, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російської армії у війні проти України сягають понад 560 тисяч осіб, а також тисяч одиниць техніки.

Нещодавно повідомлялось, що естонський доброволець Мартін Яегер загинув на війні в Україні.

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