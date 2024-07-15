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У боях за Україну загинув грузинський доброволець

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У боях за Україну загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Він помер у Львівському військовому госпіталі після поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Іашвілі - Слава твоїй героїчній душі, брате!" - повідомив соратник загиблого добровольця Вано Надірадзе. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 60 грузинських добровольців.

Втрати на фронті

Офіційні дані щодо втрат українських військових не оприлюднюються. Однак у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що на той час загинули 31 тисяча українських захисників.

Разом з тим, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російської армії у війні проти України сягають понад 560 тисяч осіб, а також тисяч одиниць техніки.

Нещодавно повідомлялось, що естонський доброволець Мартін Яегер загинув на війні в Україні.

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