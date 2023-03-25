В боях за Україну загинув громадянин Польщі

В боях за Україну загинув ще один громадянин Польщі. Це трапилось у п'ятницю, 24 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра канцелярії Ради міністрів Польщі Міхала Дворчика.
"Загинув ще один громадянин Польщі в Україні", - йдеться у повідомленні.
Дворчик зазначив, що ще двоє бійців отримали поранення декілька днів тому і досі перебувають у тяжкому стані.
Кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський повідомив, що загиблим був командир взводу Інтернаціонального легіону.
"Сьогодні у бою загинув Міхал - командир взводу Міжнародного легіону. Я мав честь знати його. Він боровся із російським вторгненням із квітня минулого року. Він боровся за свободу України та безпеку Польщі - багато разів про це говорив", - розповів Лаховський.
Він повідомив, що командир взводу планував повернутись у Польщі та служити в армії на батьківщині. За словами кореспондента, президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ще місяць тому.
Нагадаємо, що громадянин Польщі, який займається волонтерством в Україні, отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.
У боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник Кевіна Д. Він був добровольцем.
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