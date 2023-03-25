В боях за Україну загинув громадянин Польщі

"Загинув ще один громадянин Польщі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Дворчик зазначив, що ще двоє бійців отримали поранення декілька днів тому і досі перебувають у тяжкому стані.

Кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський повідомив, що загиблим був командир взводу Інтернаціонального легіону.

"Сьогодні у бою загинув Міхал - командир взводу Міжнародного легіону. Я мав честь знати його. Він боровся із російським вторгненням із квітня минулого року. Він боровся за свободу України та безпеку Польщі - багато разів про це говорив", - розповів Лаховський.

Він повідомив, що командир взводу планував повернутись у Польщі та служити в армії на батьківщині. За словами кореспондента, президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ще місяць тому.